Femminicidi cinque donne uccise dall’8 marzo a oggi | le storie delle vittime

Nei primi due mesi del 2025, erano state due. Poi, nelle ultime tre settimane, bensono stateda compagni, mariti o conoscenti.al 2 aprile, tante sono state ledio:da compagni, mariti o pretendenti, strangolate o accoltellate. Sara Campanella e Ilaria Sula, giovanissime studentesse, sono state le ultime due. Qui ledi coloro che hanno perso la vita per mano di uomini in meno di un mese.Sabrina Baldini PaleniIl 13la 56enne, operatrice sanitaria in una Rsa del Lodigiano, è stata strozzata in casa a Chignolo Po. Sotto accusa c’è il compagno Franco Pettineo, autista e fratello del precedente marito della donna. L’uomo ha confessato il delitto. Sembra che la donna avrebbe avuto da tempo l’intenzione di lasciarlo.