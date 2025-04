Sport.quotidiano.net - Da Italiano a Orso: Bologna nazional popolare. E una città intera torna a sognare un trofeo

Leggi su Sport.quotidiano.net

Toc toc, Italia: c’è unche può rifare la storia. Italia nel senso di Coppa Italia, la cui finale di Roma (la data fatidica è il 14 maggio) ildi Vincenzol’ha ipotecata martedì notte al Castellani polverizzando ciò che restava dell’Empoli con lo stesso impatto che potrebbe avere un carrarmato su un vassoio di uova. Toc Toc Italia è anche un messaggio nemmeno troppo velato al cittì azzurro Luciano Spalletti, che martedì notte ha risposto con un sorriso sornione, in tribuna, al gol dilini che ha dato il la all’overture rossoblù. Troppo signori i tanti bolognesi presenti nella tribuna di Empoli per chiedere conto al selezionatore dell’ostracismo nei confronti dell’. La domanda però resta: può il commissario tecnico dellae continuare ad ignorare il capocannoniere rossoblù (già 13 gol in stagione, come nel 2022-23) solo perché nel 3-5-2lini non è di immediata collocazione tattica? Ne dubitiamo.