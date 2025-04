Ilrestodelcarlino.it - Il Volley Club ora può davvero sognare . Sarà decisivo il big match a Vicenza

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’Elettromeccanica Angelini continua la sua striscia positiva, conquistando la sesta vittoria consecutiva nel campionato didi serie B1 femminile: contro Clementina, Cesena si riscatta dall’andata e vince 3-1 (25-16, 25-17, 16-25, 25-18), trascinata da una prestazione dominante di capitan Benazzi e da una straordinaria prova a muro (ben 18 quelli piazzati dalla squadra). La vittoria delle bianconere coincide con la sconfitta di(contro la capolista Bologna) e l’Angelini aggancia così le venete a quota 44 punti in classifica, anche se rimane al quarto posto per via del minor numero di vittorie. La partita. L’avvio del primo set è caratterizzato da scambi lunghi, Clementina al servizio è fastidiosa (8-11), Vallicelli si immola in difesa e Benazzi piazza un muro perentorio che riduce il gap (15-16).