Arena Metato e Sconvolts calano il poker. Si definisce la griglia delle otto ai playoff

CALCIO Quando mancano solo due partite alla fine della fase campionato, inizia a definirsi l’elenco8 che, tramite, si giocheranno il titolo 2024/2025. Prosegue la sua marcia in testa L’campione in carica. Contro l’Mb Team è un 4-2 molto combattuto e con un grande protagonista, Di Bianco che realizza una tripletta arrivando a quota 13 in campionato. Di Bianco che sblocca, ma Mulinacci pareggia su rigore. Cresta per il 2-1, ma Viviani (anche per lui i centri sono 13) impatta di nuovo, allora Di Bianco infila altre due reti di cui una dal dischetto. Lopassa 4-0 sul Ctz Imballaggi, ma avendo vita facile solo nel finale. Bottari sblocca nel primo tempo, poi l’allungo decisivo arriva negli ultimi 5’ con Rebughini, Bazzichi e Benassi. "La partita non è mai stata in discussione - assicura Adriano Pasquini -, però loro hanno retto fino alla fine".