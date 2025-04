Quifinanza.it - Il piano Von der Leyen anti dazi, 28 miliardi di export Usa a rischio

Donald Trump ha ricalcato la linea dura. Con un ordine esecutivo e il solito show in giardino, ha annunciatoche colpiscono l’Unione Europea al 20%. Bruxelles non ha fatto in tempo a deglutire che già prepara il contrattacco. Ursula von derha subito risposto mettendo in fila le parole come fendenti e denunciando le mosse del presidente Usa come estremamente dannose. E ha ribadito che l’Europa risponderà a tono, tassando a sua volta le merci americane in Europa. Il contraccolpo si stima che costerà 28alla parte oltreoceano.I mercati scivolano, le imprese tremano, e nel mezzo spunta anche la nuova aritmetica trumpiana, dove i numeri non contano: basta dividere i deficit e chiamarli. A spalleggiare il, i soliti: Elon Musk e Jeff Bezos, stavolta arruolati nella campagna protezionista con entusiasmo imbarazzante.