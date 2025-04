Sport.periodicodaily.com - Bologna vs Napoli: le probabili formazioni

Gara valida per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I partenopei si giocano molte delle loro chance di scudetto contro i felsinei in piena lotta per la Champions League.vssi giocherà lunedì 7 aprile 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Dall’Ara.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI felsinei sono in grandissima forma visto che, dopo le cinque vittorie consecutive contro Milan, Cagliari, Verona, Lazio e Venezia, hanno ipotecato anche la finale di Coppa Italia battendo nettamente l’Empoli in semifinale. La squadra di Italiano vola e sogna la seconda qualificazione consecutiva in Champions League in virtù dell’attuale quarto posto occupato.I partenopei sono tornati alla vittoria contro il Milan dopo sei giornate nelle quali avevano ottenuto soltanto cinque punti.