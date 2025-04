Sport.quotidiano.net - Omag Mt, sì degli sponsor. "Serie A? Vogliamo farla». Ma resta il rebus budget

Il sogno A1 decolla, i maindellaMt San Giovanni hanno sciolto le riserve martedì sera nella cena di fine stagione presso il ristorante "Chiar di Luna" a Saludecio. Gianluca Marchetti, imprenditore titolare dell’azienda Mt, è stato chiaro: "Ci siamo incontrati tra noiprincipali e ci siamo detti che volevamo cogliere questa opportunità, laA1 ci interessa". Ora tutta la società sarà al lavoro per concretizzare tale progetto con il presidente Stefano Manconi che può sorridere ma che predica calma a tre mesi dalla scadenza per l’iscrizione al prossimo massimo campionato: "E’ tutto in divenire, nelle ultime ore c’è stata una svolta ma questo non può bastare. Siamo al lavoro per capire ile concretizzare ogni singolo aspetto del nostro progetto. D’ora in avanti, nei prossimi giorni, partendo dalla base dei nostri storici, lavoreremo per allargare tale disponibilità economica e per concretizzare definitivamente l’iscrizione allaA1.