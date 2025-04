Ilrestodelcarlino.it - Goldengas, il destino nelle mani. Servono due vittorie per fare festa

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Senigallia peccato, ma la strada per la salvezza diretta resta in discesa, pur ora un po’ più sconnessa rispetto alla settimana scorsa. Dopo seiconsecutive la squadra di coach Gian Marco Petitto sabato scorso è stata battuta a Roma dal San Paolo Ostiense nell’ottava delle dodici giornate di serie B Interregionale, seconda fase, girone Play-In Out. Match equilibrato, che Senigallia avrebbe potuto vincere: rientrati a -1 grazie a un canestro di capitan Giacomini, i biancorossi hanno avuto l’ultimo pallone per operare il sorpasso ma hanno perso palla in un attacco gestito non nel migliore dei modi arrendendosi 82-81. Senigallia, che era in testa da sola con 24 punti, ora è stata raggiunta da Civitanova e Val di Ceppo che in realtà l’hanno pure scavalcata per gli scontri diretti, dunque al momento lanel girone salvezza è terza: sarebbe comunque salva perché proprio le prime tre squadre rimarranno direttamente in categoria senza passare per i playout.