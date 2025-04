Ilrestodelcarlino.it - Violini, prestazione da incorniciare. Alma Juventus sempre in evidenza

È l’eccellentedi Riccardola più bella notizia proveniente dalla seconda gara stagionale degli Esordienti della ScdFano, che dopo il debutto di Cadelbosco di Sopra (Re) la scorsa domenica si sono spostati a Vignola (Mo) per l’edizione 2025 del Gp Fioritura. Il 1° Anno arancio-aragosta si è confermato sui livelli della prima uscita stazionando nelle posizioni di testa sino all’ultima tornata, quando un lieve salto della catena lo ha rallentato facendogli perdere un po’ di terreno e costringendolo ad accontentarsi di un arrivo a ridosso del gruppo. Stante il forfait per otite di Nico Fossa,era peraltro l’unico portacolori della formazione del diesse Samuele Mancinelli per questa categoria. Al via si erano presentati in tutto 93 corridori in rappresentanza di ben 42 società, ma solo 56 di essi hanno completato il circuito piuttosto tecnico di 4,9 chilometri da ripetere cinque volte.