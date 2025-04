Linkiesta.it - Nanni Moretti ha avuto un infarto

Nel tardo pomeriggio del 2 aprile,è arrivato al pronto soccorso dell’Ospedale San Camillo di Roma, a causa di un. Il settantunenne regista romano è stato subito sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza e ricoverato nel reparto di terapia intensiva cardiologica. I medici lo stanno monitorando attentamente. Le sue condizioni sono stabili, ma la prognosi resta riservata. Un aggiornamento ufficiale è atteso per la giornata di domani.era atteso, poche ore prima del malore, al Cinema Nuovo Sacher — di cui è fondatore e gestore — per accogliere il pubblico alla prima del film “L’attachement” di Carine Tardieu, con Valeria Bruni Tedeschi, nell’ambito del Festival del Cinema Francese. Non è arrivato. Il pubblico ha appreso la notizia durante la serata.È il secondoin pochi mesi per il regista romano.