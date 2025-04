Iltempo.it - Sorpresa nel weekend. Sottocorona: "Come se ne esce..."

La primavera entra nel vivo nelle previsioni meteo di giovedì 3 aprile. "Oggi è la giornata migliore rispetto alle ultime, in cui c'era sempre qualche nuvola", spiega Paoloa La7. "C'è l'avvicinamento di una perturbazione sulla Spagna, però tutto sommato è una fase tranquilla", afferma il meteorologo che nelle sue previsioni spiega che avremo solo quale debolissima pioggia in zone isolate fra centro e sud, e qualche nuvola sulle zone di nord-est cone "ampie zone di sereno su tutte le altre regioni". Venerdì 4 aprile nuvole grigie "arrivano da sud-ovest" mentre avremo "qualche precipitazione sulle zone alpina, sull'Appennino al sud, ma sono isolatissime, sporadiche", spiega. Insomma, sono "giornate aperte, belle. Queste nuvole non cambiano poi in realtà molto".