Sinner-Popyrin oggi: copertura tv non prevista. Orario e dove vederlo in streaming

martedì 7 gennaio (ore 06.00) Jannikaffronterà Alexeiin un incontro di esibizione nell’ambito della Australian Open Opening Week, una competizione organizzata a scopo benefico sul cemento di Melbourne per permettere agli atleti di scaldare i motori in vista del primo Slam della stagione, in programma proprio in questa località dal 12 al 26 gennaio. Il numero 1 del mondo aprirà ufficialmente la propria stagione dopo essersi allenato con Cruz Hewitt, Stan Wawrinka e Frances Tiafoe.Il fuoriclasse altoatesino incrocerà il padrone di casa con il chiaro intento di testare la propria forma fisica e di valutare attentamente la propria condizione in vista degli Australian Open,sarà chiamato a difendere il titolo conquistato lo scorso 28 gennaio. Si tratta di un incontro di esibizione e dunque il risultato non avrà primaria importanza, ma l’azzurro punterà a riscattare la sconfitta rimediata ormai quattro anni fa nell’unico precedente disputato contro l’oceanico.