Laspunta.it - Frosinone: oggi la cerimonia in ricordo dei “tre martiri toscani”

Leggi su Laspunta.it

Come ogni anno, l’amministrazione comunale ricorderà Giorgio Grassi, Pier Luigi Banchi e Luciano Lavacchini, passati alla storia come “i tre”. La– nell’81° anniversario dell’eccidio – si terrà sabato 6 gennaio alle 8.30, presso il monumento in viale Mazzini a loro dedicato. I tre giovani furono giustiziati dal plotone d’esecuzione tedesco proprio presso il cosiddetto “curvone” di viale Mazzini.“Il sacrificio di Pier Luigi Banchi di Fiesole, Luciano Lavacchini di Borgo S. Lorenzo e Giorgio Grassi di Firenze – ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli – deve essere spunto di riflessione su quei valori che sono il nobile veicolo e il fondamento della convivenza tra i popoli e della affermazione dei principi supremi e indefettibili della pace, della libertà e della giustizia, pilastri della nostra Costituzione e della nostra società.