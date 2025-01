Quotidiano.net - Borse europee in rialzo: focus su crescita economica e inflazione nell'Eurozona

Leggi su Quotidiano.net

Lesono in, con gli investitori che guardano alla. I dati sulla produzione hanno segnalato un 2024 debole, con il settore della manifattura in difficoltà mentre i servizi sono in. Sotto i riflettori anche l'in Germania e. Tutti elementi che serviranno alla Bce per valutare le prossime mosse sul taglio dei tassi. Sul fronte valutario l'euro sale a 1,0346 sul dollaro. L'indice Stoxx 600 sale dello 0,1%. Bene Parigi e Francoforte (+0,3%) mentre sono deboli Madrid e Londra (-0,2%). I principali listini del Vecchio continente sono sostenuti dal settore tecnologico (+2,5%), con gli analisti che vedono prospettive positive per gli investimenti per l'intelligenza artificiale. Inle auto (+1,3%) e il lusso (+1,1%), dopo i cali delle precedenti sedute.