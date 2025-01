Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, nuova offensiva nella regione russa del Kursk. Kiev: “Nemici colti di sorpresa”. Mosca: “Attacco respinto”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’unica notizia certa è cheha sferrato unadel. Con quale esito? Per l’il nemico è stato colto di, perl’è stato. Versioni contrapposte che emergono dalle note ufficiali. Quella del Cremlino: “Intorno alle 9 (le 7 in Italia, ndr), il nemico ha lanciato un contrper fermare l’avanzata delle truppe russezona di”, ha dichiarato l’esercito russo in un comunicato, secondo cui “il gruppo d’assalto dell’esercito ucraino è stato sconfitto dall’artiglieria e dagli aerei”. Una realtà completamente opposta rispetto a quella raccontata da: “, buone notizie, la Russia sta avendo ciò che si merita” ha scritto su Telegram Andriy Yermak, capo dell’Ufficio del Presidente ucraino. Sulla stessa linea, sempre su Telegram, il capo del Centro per la lotta alla disinformazione del Consiglio nazionale di difesa e sicurezza dell’, Andriy Kovalenko: “di, i russi sono molto preoccupati perché sono stati attaccati su più fronti ed è stata unaper loro.