Ilrestodelcarlino.it - Tolentino in trasferta a Montefano con tre rinforzi. Passarini: "Troviamo un avversario pericoloso"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Bisognerà prestare la massima attenzione perché andiamo ad affrontare una formazione ben attrezzata e pericolosa". Parla così Paolo, allenatore del, prima della sfida contro il, in programma alle 15 al "Comunale Dell’Immacolata". Sarà fondamentale partire bene nel girone di ritorno per i cremisi che vogliono anche riscattare la cocente sconfitta nella partita di andata, arrivata con un gol allo scadere. "Abbiamo approfittato di questo periodo senza gare ufficiali per allenarci gradualmente dal punto di vista dell’intensità – dice il tecnico cremisi –, quindi dal punto di vista fisico ho visto bene la squadra e sono convinto che potremmo fare una grande partita". Per i cremisi sarà una partita complicata, poiché ilha chiuso il 2024 in crescendo, mettendo in difficoltà diverse formazioni.