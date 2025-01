Lapresse.it - Sardegna, Salvini: “Figuraccia Todde, spero si torni a votare prima possibile”

Matteoattacca la presidente dellaAlessandra, dichiarata decaduta dalla carica di consigliere regionale e da quella di governatrice. “Che. E’ stata rimossa perché non ha fatto quello che bisogna fare in tutte le elezioni. Ballano decine di migliaia di euro. Se dovessero essere confermate le accuse,che i sardi possano tornare ailper eleggersi un presidente che rispetta le regole, perché valgono per tutti, anche per i grillini”, ha detto il vicepremier e leader della Lega nel corso di una diretta Facebook.Il provvedimento controSecondo il provvedimento dell’ufficio elettorale di garanzia, la dichiarazione di spesa e di rendiconto della campagna elettorale, presentata dalla rappresentante del M5S, non rispetta “le disposizioni dell’articolo 7, comma 6, della Legge 515/1993 e dell’articolo 3, comma 1, della legge regionalen.