NBA 2024 2025 | Jokic trascina Denver con 46 punti i Pistons vincono ancora

Nove incontri validi per la regular season NBAsono andati in scena nella notte italiana. C’era grande curiosità per il secondo capitolo della sfida traNuggets e San Antonio Spurs dopo che 24 ore prima Wembanyama e compagni avevano avuto la meglio. Sotto le luci dei riflettori anche il match dei Clippers con il rientro d Kawhi Leonard. Ecco cos’è successo.Detroit in gran formaSesta vittoria nelle ultime sette gare per i, che riescono a sopperire alla pesante assenza di Jaden Ivey. Nel successo per 119-105 ai danni dei Minnesota Timberwolves, il protagonista è stato Cade Cunningham, autore di 40. Non sono bastati agli ospiti i 53(career high) di Edwards.assente Simone Fontecchio, fuori per ragioni personali (lutto).Ok Philadelphia, sorpresa JazzI 76ers sconfiggono i Brooklyn Nets con un comodo 123-94 e si avvicinano alla zona play-in.