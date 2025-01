Oasport.it - LIVE Tour de Ski, Cermis 2025 in DIRETTA: partita la gara maschile

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELDE SKI14.23: Klaebo, Valnes e Anger davanti al km 2.714.18: Gruppo compatto, ritmo tranquillo dopo il primo km, norvegesi davanti14.15:la14.13: Gli altri azzurri: Barp 13mo a 3’50”, Carollo 17mo a 4’41”, Ventura 27mo a 6’56”, Daprà 31mo a 7’48”, Ticcò 36mo a 8’22”, Romano 44mo a 11’02”, Coradazzi 45mo a 11?1114.10: La classifica generale vede fino a oggi Klaebo in testa, Valnes a 2’18”, Vermeulen e Moseby a 2’29”, Lapalus a 2’44”, Pellegrino a 2’56”, Jenssen a 2’59”, Ree a 3’04”, Desloges a 3’12”, Anger a 3’17”.14.07: La battaglia è per le altre posizioni del podio e per la top 10 e vede impegnati anche due atleti italiani, Federico Pellegrino, splendido secondo ieri nello skiathlon e sesto nella generale ed Elia Barp, 13mo nella generale.