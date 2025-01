Sport.quotidiano.net - Hockey pista Serie A2. Bdl, il blitz a Modena vale il secondo posto. Scandiano cade in casa

AMATORI5 BDL CORREGGIO 6 AMATORI: Moncalieri, Ehimi, Cunegatti, Barbieri, Bozzetto; Bonettini, Malagoli, De Pietri, Vaccari. All. Farina. BDL MINIMOTOR CORREGGIO: Salines, Menendez, Righi, Caroli,ri; M. Pedroni, Cinquini, Tudela, Holban, F. Pedroni. All. Granell. Arbitro: Marcolin di Vicenza. Reti: pt 3’ Caroli, 6’ Bozzetto (rig.), 9’ e 15’ Tudela, 16’ De Pietri (td), 19’ Tudela, 21’ Barbieri; st 3’ Bozzetto, 10’ri, 21’ Holban, 23’ Barbieri. Bella partita della BDL Minimotor Correggio che vince a6 a 5 e si porta alin classifica, dietro al solo Breganze che a sua volta supera. Sugli scudi sicuramente l’ex Gabriel Tudela (foto) che inizia la partita in panchina, entra in campo con una vistosa fasciatura al capo dovuta ad un infortunio patito nell’ultimo allenamento e poi realizza la tripletta che di fatto segna la contesa.