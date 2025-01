Davidemaggio.it - Helena pentita per lo scontro con Jessica: “L’ho vista spaventata. Non le avrei mai fatto del male”

Il lancio del bollitore continua a tenere banco nella casa del Grande Fratello. A distanza di due giorni dalla discussione, culminata con il lancio dell’oggetto,Prestess sembra essersidi quanto accaduto conMorlacchi. Per questo ha dichiarato di vergognarsi per ciò che ha, pur giustificando in parte la sua ‘sbroccata’. Mentre ripensava all’accaduto con Luca Calvani, Stefania Orlando e Eva Grimaldi,ha ammesso di aver pensato di chiedere scusa aper un motivo ben preciso:Perché io ho visto lei, questo mi ricordo. Io non lemaidel, però siccome lei ha puntato gli occhi a me, fissi, ha detto più di tre cose. Sa che mi ha. Ho detto: ‘Smettila’. Non ha smesso, ok?Certa che “io ho vergogna di me perché non esiste questo“, la Prestess ha ribadito ulteriormente il concetto:Non voglio niente da lei, no, non voglio chiedere scusa anche se mi è passato per la testa di farlo.