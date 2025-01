Napolipiu.com - SERIE A – Fiorentina-Napoli 0-1, magia di Neres: il video del gol

Il brasiliano sblocca il match al 29? con una splendida azione personale, dopo l'assist di Lukaku. Superbo destro sul primo palo che non lascia scampo a De Gea.Ilpassa in vantaggio al Franchi! Al minuto 29 del primo tempo è Davida sbloccare il risultato con una prodezza delle sue. Tutto nasce da un'intuizione di Romelu Lukaku che serve il brasiliano fuori area.L'ex Ajax non ci pensa due volte: penetra nell'area dellasaltando in sequenza tre difensori viola con unadi dribbling ubriacanti. Il numero 7 azzurro conclude l'azione con un destro violentissimo sul primo palo che non lascia scampo a David De Gea, portando gli ospiti sull'1-0.Una rete che premia la maggior intraprendenza degli uomini di Conte in questo primo tempo, dopo un avvio equilibrato.