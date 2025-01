Ilrestodelcarlino.it - Saldi nelle Marche da oggi: quali i prodotti di punta e quanto durano gli sconti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ancona, 4 gennaio 2025 –hanno già iniziato ad affollare le vetrine dei negozi delle, visto che da, sabato 4 gennaio, partiranno ufficialmente in regione gliinvernali. Ad attendere i cittadini marchigiani ci sono mesi di shopping e offerte che dureranno fino al primo marzo, secondo le linee guida regionali. Secondo le stime dell'Ufficio Studi Confcommercio sedici milioni di famiglie si dedicheranno allo shopping scontato con una media di 307 euro a famiglia. La previsione parla di una spesa per persona di circa 138 euro, per un giro di affari totale di 4,9 miliardi di euro. I negozianti marchigiani però non sembrano essere del tutto ottimisti. “I commercianti dainon si aspettano più nulla – commenta Arianna Trillini, la presidente Cna provinciale di Ascoli Piceno che fa il punto sulla situazione regionale -.