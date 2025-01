Ilfattoquotidiano.it - “Pizza marinara a 17 euro? Sono i nostri prezzi del Capodanno”: un cameriere lascia senza parole alcuni cliente furiosi per lo scontrino “pazzo”

Un gruppo di turisti romani a Veneziarimasti sotto choc quando hanno letto loe il conto finale per aver ordinato una(17) e una margherita (14). Così i clienti hanno chiesto spiegazioni ale, come riporta il Gazzettino, la risposta è stata laconica: “per ile comunque c’è tutto scritto nel menù”. Infatti ad una verifica attenta era tutto giusto e i rincari, per una media di sei, cieffettivamente stati.“Ci siamo rimasti un po’ male – hanno spiegato Federico e Stefano al Gazzettino – perché una cifra del genere è stata elevata. Abbiamo deciso di fermarci solo per non andare in cerca di un altro posto con i bambini al seguito”.Il titolare della pizzeria ha fatto sapere: “Neipiatti c’è molta ricerca, il ricarico sulla cucina era del 10% medio, ma in linea con i costi, extra per i dipendenti.