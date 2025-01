Oasport.it - Perché Lara Colturi è albanese e che speranze ci sono che torni italiana: cosa sappiamo

ha spento le diciotto candeline lo scorso 15 novembre e da fresca maggiorenne ha saputo conquistare due podi in Coppa del Mondo: secondo posto nello slalom disputato a Gurgl (Austria) il 23 novembre e seconda piazza nel gigante andato in scena oggi a Kranjska Gora (Slovenia). Si tratta di due risultati rimarchevoli per un giovane talento che debuttò nel massimo circuito internazionale itinerante il 19 novembre 2022 e che prima di questa stagione era entrata una sola volta in top-10 (nona nello slalom di Flachau il 16 gennaio 2024). Va puntualizzato che ha dovuto fare i conti con un grave infortunio e che ha dovuto affrontare un non semplice recupero.La classe 2006 è la figlia di Daniela Ceccarelli, laureatasi Campionessa Olimpica in superG a Salt Lake City nel 2002 e salita sul podio in Coppa del Mondo in tre occasioni (seconda nel superG di St.