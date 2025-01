Sport.quotidiano.net - Mercato. Gorgolini a Pesaro, Morelli a Urbino. Monachesi firma per l’Urbania

Lucaè rientrato dal prestito nel Real Ascoli e sarà il terzo portiere della Vis al posto di Munari che è stato girato al castelfidardo in serie D.farà dunque parte della prima squadra e si aggregherà alla Vis già dalla trasferta di Arezzo di lunedì. L’calcio ha ingaggiato il centrocampista Matteo, classe 2002 cresciuto nella Visprima ad approdare al San Marino e nella prima parte di questa stagione a Gambettola (Eccellenza romagnola). Di fronte ad un arrivo c’è stata una partenza, quella dell’attaccante Matteo Sartori classe ’93, l’attaccante torna a Misano in Promozione. La società Urbania Calcio comunica di aver trovato l’accordo con Mattia(2001) ex Montefano. Il giocatore (esterno di fascia) è già a disposizione di mister Lilli.