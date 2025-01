Medici all’Isola d’Elba anche nel 2025 | progetto finanziato da Regione

Leggi su Corrieretoscano.it

ISOLAneldaDopo la sperimentazione del 2023 e l’avvio nel 2024, la giunta regionale della Toscana haper ilil‘Anch’io all’Elba’ “ideato e promosso per attirare e trattenere sull’isolache già lavorano nel sistema sanitario regionale e far così fronte alla cronica carenza di organici delle strutture del territorio”.Il, spiegaToscana, si articola in due azioni. Una prevede la formazione, a livello regionale, di un elenco di professionisti, già dipendenti del servizio sanitario regionale, disponibili a prestare servizio, per periodi di tempo limitati,. L’altra riguarda la realizzazione di concorsi specifici per il reclutamento di nuovi professionisti che, previo adeguato percorso ‘di valore’, possano soddisfare in modo stabile le necessità della zona disagiata.