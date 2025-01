Sport.quotidiano.net - Maguire rinnova con il Man United. Amorim: “Abbiamo bisogno di lui”

Manchester, 4 gennaio 2024 – Harryproseguirà la sua avventura con il Manchester. A rivelarlo è stato lo stesso tecnico dei red devils Ruben, che, nella conferenza stampa pre Liverpool, ha annunciato che il difensore inglese sarà ancora un calciatore del Man. Che i red devils siano in crisi ormai è cosa nota, con i risultati che non arrivano eche non è ancora riuscito a far fare il salto di qualità alla sua squadra. In questo momento, il Manchestersi trova addirittura al quattordicesimo posto in Premier League, con appena tre punti conquistati nelle ultime cinque partite. Ai red devils manca anche una figura di un leader, per questo il rinnovo dell'ex giocatore del Leicester può essere d'aiuto ad, infatti, è arrivato al Manchesterdalle foxes nel 2019, per una cifra di circa 87 milioni di euro.