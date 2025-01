Ilfattoquotidiano.it - Il mistero della squadra ucraina di sci di fondo “sparita” dal Tour de Ski in Italia: dopo tre giorni arriva la spiegazione della Fis

Il 2025 nel mondo dello sci diè iniziato con un: dove è finita ladell’? All’improvviso, i cinque atletidelegazione di Kiev non si sono più presentati al cancelletto di partenza delle gare delde Ski, la competizione a tappe in corso indove in questici sono stati prima gli appuntamenti sulle nevi di Dobbiaco e ora in val di Fiemme. Viktoriya Olekh, Anastasiia Nikon, Sofiia Shkatula, Andriy Dotsenko e Denys Muhotinov nel giorno di Capodanno, quando a Dobbiaco erano in programma le 15km a inseguimento, sono spariti. Fino al giorno prima erano in gara, poi sono scomparsi senza che nessuno sapesse dare una.Per trela Federazione Internazionale di Sci e Snowboard (Fis) ha brancolato nel buio, senza saper dare una risposta alle domande crescenti degli addetti ai lavori e dei giornalisti al seguito delde Ski, alimentate dal silenzioFederazione di Kiev.