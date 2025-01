Cityrumors.it - Anniversario morte Pino Daniele, il ricordo esclusivo di Massimiliano Rosolino

Leggi su Cityrumors.it

Sono dieci anni dalladel cantante napoletano. Ai nostri microfoni l’ex nuotatore ha voluto omaggiare uno degli artisti più importanti a livello internazionaleEra la sera del 4 gennaio 2015 quando veniva comunicata ladi. Il cantante si trovava nella sua villa in Toscana per trascorrere un periodo di vacanza. Ad un certo punto un arresto cardiaco e il trasferimento d’urgenza a Roma. Le condizioni erano da subito molto gravi e il personale medico ha potuto constatare solamente il decesso., ildi(Ansa) – cityrumors.itUna scomparsa che ha lasciato un vuoto incolmabile nella musica italiana. Il 6 gennaio in 100mila persone si sono dati appuntamento in piazza Plebiscito per omaggiare e cantare i brani più importanti dell’artista napoletano.