Oggetto spaziale di 500 chili precipita su un villaggio | paura in Kenya Si indaga sui frammenti

Roma, 3 gennaio 2024 – Che l’Africa fosse la pattumiera del pianeta non fa più notizia, purtroppo, ma che si candidi suo malgrado ad essere anche la principale discarica dello spazio non dovrebbe lasciare indifferenti. Ne sanno qualcosa gli abitanti deldi Mukuku, nella contea di Makueni, nella parte meridionale del. Uomini, donne e bambini che nel primo pomeriggio dello scorso 30 dicembre hanno visto abbattersi sulle loro teste – per fortuna solo in senso metaforico, ma c’è mancato davvero poco – una misteriosa pioggia di detriti spaziali e, in particolare, un anello di metallo di due metri e mezzo di diametro e del peso di circa 500 chilogrammi.presumibilmente provenienti da un razzo lanciato da una delle super potenze della Terra, anche se toccherà allaspace agency (Ksa) provare a far luce sull’accaduto con una propria inchiesta.