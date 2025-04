Ilrestodelcarlino.it - Auto va fuori strada e s’incendia: donna ustionata

Mondavio (Pesaro), 3 aprile 2025 – È in gravi condizioni la 54enne di Mondavio che ieri è stata estratta dalla suain fiamme. L’incidente è avvenuto poco dopo le 17 a Trecastelli, in via del Bosco, a poca distanza da una ditta che produce bitumi. Laera sola inne ha perso il controllo ed è uscita di. L’Opel Corsa su cui viaggiava si è ribaltata e subito poco dopo uno scoppio e le fiamme. Provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco allertati immediatamente da alcunimobilisti che hanno assistito allo scontro. L’incendio, causato da unauscita di benzina, si è fortunatamente innescato, investendo parte della vettura, una manciata di minuti dopo il cappottamento, tempo prezioso che ha consentito a pompieri di arrivare in tempo ed evitare che l’incidente avesse conseguenze ancora più gravi.