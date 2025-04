Liberoquotidiano.it - La stoccata di Bonolis ad Amadeus

Paoloè stato ospite insieme al figlio al podcast DoppioPasso. Il conduttore di Mediaset ha parlato della sua esperienza al festival di Sanremo. E ne ha approfittato per raccontare un aneddoto su Povia: "Nel 2009 Povia cantò una bellissima canzone (Luca era Gay, ndr) che arrivò seconda - ha ricordato -. Creò parecchie polemiche ma il brano era molto bello. Siccome ha idee particolarmente radicate in un certo senso, è stato escluso dalle attenzioni delle case discografiche e delle trasmissioni televisive, cosa che non riesco assolutamente a comprendere ma è la parte umbratile della meschinità politica italiana". "Nel 2005 al 2009 abbiamo fatto una rivoluzione assoluta, perfezionata nel 2009 - ha proseguito-. Dal 2005 tutti i Sanremo hanno seguito quella traiettoria. Ma la struttura di Sanremo, chiusa nel teatro Ariston, non può più essere contemporanea.