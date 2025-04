‘Mi è piaciuto quello che abbiamo fatto’

Leggi su Justcalcio.com

Arne Slot ha dichiarato di essere contento di ciò che ha visto dai suoi giocatori di Liverpool mentre i Reds hanno esaurito 1-0 vincitori su Everton per estendere il comando in cima alla Premier League a 12 punti.Diogo Jota ha colpito poco dopo l'intervallo davanti a una folla di Anfield tipicamente rauca per dare la parte di Slot la vittoria e porre fine alla corsa imbattuta a nove partite di Toffees.Beto ha avuto un goal del primo tempo escluso per il fuorigioco, mentre la squadra di David Moyes è stata forse fortunata a finire la partita con undici giocatori dopo il follow-through di James Tarkowski su Alexis Mac Allister.Uno giù. Otto per andare. pic.twitter.com/hnqt9n1zu4– Liverpool FC (@LFC) 2 aprile 2025Il risultato estende la imbattuta Premier League di Liverpool a 26 partite e le sposta entro 13 punti dal titolo con otto partite rimanenti.