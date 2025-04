Thesocialpost.it - Tragedia in volo a Isola del Cantone: muoiono il poliziotto eroe Riccardo Muci e l’istruttore Giuseppe Gabbi

Leggi su Thesocialpost.it

Sono due le vittime dello schianto dell’ultraleggero precipitato nel pomeriggio adel, nell’entroterra genovese. Due vite spezzate in undi passione, entrambe legate a Roma: quella del, 38 anni, e quella del veterano del, 64 anni, esperto istruttore di ultraleggeri.Il veli, decollato dal campodi Mazzè, in provincia di Torino, era diretto a Sutri, in provincia di Viterbo. Secondo le prime ipotesi investigative, potrebbe aver subito un’avaria e stava forse tentando un atterraggio di emergenza. A chiarire la dinamica sarà una consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero Paola Calleri, che ha aperto un fascicolo d’inchiesta., il coraggio di un servitore dello Statoera sovrintendente di Polizia, originario della Puglia ma da tempo trasferito nella Capitale, dove viveva con la compagna e il loro figlio piccolo.