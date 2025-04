Ildifforme.it - Trump, dazi del 20% all’Ue: “Ci hanno derubato, sono patetici”. Meloni risponde a tono

Leggi su Ildifforme.it

Il Presidente statunitense stila lista: dal 5 aprile entreranno in vigore ial 10% per tutti i paesi, mentre dal 9 aprile scatteranno le tariffe reciproche per i 60 "worst offenders". Mentre, dal 3 aprile arrivano le tariffe al 25% sull'import di auto straniereL'articolodel 20%: “Ci”.proviene da Il Difforme.