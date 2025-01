Nuova Zelanda, nave italiana protagonista di una spedizione scientifica in Antartide

Leggi su Ildenaro.it

La rompighiaccio Laura Bassi è ripartita dal porto di Lyttelton, in, per prendere parte alla 40ªdel Programma Nazionale di Ricerca indopo l’interruzione del suo viaggio, dovuta a un guasto al motore. Ladell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS aveva mollato gli ormeggi il 15 dicembre dal porto di Lyttelton. Il 17 dicembre ha dovuto invertire la rotta poiché a circa 300 miglia a sud della, ha subito un’avaria al motore di sinistra che ha portato il Comandante a decidere di rientrare al porto di partenza, dove sono prontamente iniziati gli interventi di riparazione.Il 3 gennaio alle 13:00 locali (01:00 del 03 gennaio 2025 ora) la, con a bordo il personale tecnico, il medico, una biologa colombiana e 23 membri dell’equipaggio, ha potuto riprendere il suo viaggio e le attività previste per la 40ªin, finanziata dal Ministero dell’Università e Ricerca (MUR) nell’ambito del Programma Nazionale di Ricerche in(PNRA), gestito dal CNR per il coordinamento scientifico, dall’ENEA per la pianificazione e l’organizzazione logistica delle attività presso le basi antartiche, e dall’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS per la gestione tecnica edella rompighiaccio Laura Bassi.