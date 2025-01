Lettera43.it - Juventus-Milan, seconda semifinale di Supercoppa: orario e formazioni

sono pronte per ladellaitaliana, in programma a Riyad stasera 3 gennaio alle 20 (le 22 locali). Nella prima, l’Inter ha avuto la meglio dell’Atalanta per 2-0 grazie alla doppietta di Dumfries messa a segno nel secondo tempo. La partita fra i bianconeri e i rossoneri sarà trasmessa in diretta esclusiva su Canale 5, con collegamento a partire dalle 19.30, e in streaming su Mediaset Infinity. Arbitro sarà Andrea Colombo, 34enne della sezione di Como, con assistenti Giuseppe Perrotti e Pietro Dei Giudici. Quarto ufficiale Giovanni Ayroldi. Al Var ci saranno Daniele Paterna e Valerio Marini. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 433 (@433), le parole degli allenatori alla vigilia dellaReduce dal pareggio interno per 2-2 contro la Fiorentina – il terzo consecutivo all’Allianz Stadium e l’11esimo in Serie A su 18 partite – laspera di ritrovarsi initaliana.