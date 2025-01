Pianetamilan.it - Juventus-Milan 1-0 (45?): Diavolo timido e passivo | Supercoppa Italiana News

È terminato da pochi minuti il primo tempo di, seconda semifinale della 'Final Four' dellache si sta svolgendo all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). Ecco, dunque, il racconto dei primi 45' di gioco tra i bianconeri di Thiago Motta e i rossoneri di Sérgio Conceição. Prima della partita, subito un infortunio per ladi Motta. Si fa male, nel riscaldamento, Francisco Conceição, che salta, quindi, il confronto diretto con il padre, nuovo allenatore del. Al suo posto, nell'undici titolare, inserito 'last minute' Kenan Y?ld?z. I dieci minuti iniziali sono di studio, con bianconeri e rossoneri che si affrontano, comunque, in maniera aggressiva ed a viso aperto. Badando a difendere con ordine, certo, ma non disdegnando di far male all'avversario nei suoi punti deboli.