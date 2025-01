Lanotiziagiornale.it - I genitori di Cecilia Sala: “Chiediamo il silenzio stampa”. Intanto l’Iran avverte: “Rilasciate Abedini o rapporti con l’Italia a rischio”

Leggi su Lanotiziagiornale.it

. È quanto hanno chiesto oggi idi, per scongiurare ilche “si allunghino i tempi” e che “si complichi la situazione” della figlia. Per questo hanno rivolto “un appello agli organi di informazione” e alle forze politiche.“La situazione di nostra figlia,, chiusa in una prigione di Teheran da 16 giorni, è complicata e molto preoccupante”, hanno aggiunto, “per provare a riportarla a casa il nostro governo si è mobilitato al massimo e ora sono necessari oltre agli sforzi delle autorità italiane anche riservatezza e discrezione”. “Saremo grati per il senso di responsabilità che ognuno vorrà mostrare accogliendo questa nostra richiesta”, hanno concluso idella giornalista.Teheran: “respinga la politica statunitense di presa di ostaggi”da Teheran è giunta la richiesta al“di respingere la politica statunitense di presa di ostaggi” e di “prendere rapidamente le misure necessarie per garantire il rilascio” di Mohammad, “al fine di evitare che le relazioni bilaterali tra Teheran e Roma subiscano danni a causa dell’ingerenza americana”.