Ilrestodelcarlino.it - Garofoli day, il saluto all’Astana: "Ho tirato fuori il meglio di me"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ciclismo e beneficenza nel GianmarcoDay che si terrà domenica a Castelfidardo e non solo. Perché al mattino la lunga giornata dedicata al professionista fidardense, classe 2002, inizierà con il ritrovo alle ore 08:30 in via Recanatese 37 a Castelfidardo con partenza alle ore 10 della pedalata di circa 45 km, un giro turistico con partenza dall’aziendaa Castelfidardo fino a Sirolo e ritorno (intorno alle ore 12:30), il tutto ad andatura controllata (si tratta di una pedalata a numero chiuso, con massimo 200 partecipanti). Le bici utilizzate possono essere di qualunque tipo. Seguirà poi il pranzo con annessa lotteria a sorteggio, premi, musica, open bar con il ricavato dell’evento che sarà devoluto in beneficenza (info https://www.eventbrite.it/./ita./gianmarco--day/).