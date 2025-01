Anteprima24.it - FOTO/ L’Avellino Basket fa visita ai bimbi in pediatria al Moscati

Tempo di lettura: < 1 minutoNella mattinata di oggi una delegazione della S.S. Avellinohato il reparto didell’Azienda Ospedaliera San Giuseppedi Avellino, per consegnare i giocattoli donati dai tifosi e dall’Aps Danilo D’Argenio Real Daddy’s e raccolti durante l’iniziativa “Un gesto da Campioni”, promossa in occasione del match dello scorso 15 dicembre contro la Scaligera Verona.Il gruppo biancoverde ha fattoai piccoli pazienti del reparto del nosocomio avellinese, portando non solo i giocattoli, ma anche palloni firmati dalla squadra con l’intento di regalare un momento di spensieratezza e allegria ai giovani degenti ed alle loro famiglie. I cestisti delsono stati accolti nel reparto, per poi salutare i bambini nelle rispettive camere.