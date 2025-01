Lanazione.it - Ferrovie, lavori di potenziamento tecnologico e manutenzione sulla linea Pisa-Spezia

, 3 gennaio 2025 -– Lasono in programma dal 7 gennaio al 27 giugno 2025di.Gli interventi di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) prevedono: l’installazione del nuovo sistema ERTMS, il rinnovo dei binari, lastraordinaria al ponte ferroviario a Pietrasanta e la nuova configurazione della stazione di LaMigliarina. Inoltre, RFI fornirà assistenza alla realizzazione del nuovo sottopasso in stazione di Viareggio (opera programmata dal comune di Viareggio) e della nuova viabilità in località Madonna dell’Acqua (a cura della Provincia di). Laferroviaria, nello stesso periodo, sarà interessata daiper lastraordinaria del ponte ferroviario a Pietrasanta, che sarà oggetto di importanti interventi di consolidamento strutturale.