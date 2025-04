Tpi.it - Federica Pellegrini parla del caso Sinner: “Trattato diversamente da tutti gli altri, è difeso a prescindere”

commenta la vicenda doping che ha coinvolto il tennista italiano Jannike che si è risolta con un patteggiamento tra l’atleta e la Wada, l’agenzia mondiale antidoping. Intervistata da La Repubblica, l’ex nuotatrice ha affermato: “Vieneda, a. Ma la sua vicenda è stata trattatarispetto al 99% dei casi. Perché ildeve essere diverso? Questa è la mia domanda”. La campionessa, quindi, ha aggiunto: “È vero che se il mio fisioterapista beve una birra e investe qualcuno non è colpa mia, ma diventa una mia responsabilità se il fisio usa una crema su di me e poi io risulto positivo”.“Perché ildeve essere diverso? Una sospensione immediata non c’è stata. Non dico che ci dovesse essere, ma di fatto è statocome undiverso dal 99% degliatleti che hanno pagato una negligenza per doping” ha dichiarato ancora