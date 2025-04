Sport.quotidiano.net - Sangiovannese. Domani anticipo di campionato a Seravezza

Arezzo, 11 aprile 2025 – Dare continuità alla vittoria interna contro il Poggibonsi e avvicinarsi sempre di più alla permanenza in categoria, questo è l'obiettivo della, che sarà ospite delper l'della 31esima giornata di Serie D Girone E. Una sfida complicata che arriva subito dopo il primo successo sulla panchina valdarnese ottenuto da mister Deri, frutto di una prestazione non esaltante ma comunque sufficiente per conquistare 3 punti che valgono oro e che permettono agli azzurri di tornare a festeggiare il bottino pieno, che prima di domenica scorsa mancava addirittura da due mesi. Inoltre il successo al Fedini per 1-0 ha permesso alla squadra di ritrovare la rete inviolata che mancava dallo 0-0 nel derby contro il Montevarchi del mese scorso. Ora per la Marzocco la classifica sorride leggermente di più, visto che si trova 12esima a 35 punti e a +3 dalla retrocessione diretta occupata dal Terranuova.