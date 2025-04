Ruba una barca ormeggiata 47enne fermato dai carabinieri Caccia al complice

47enne romano è stato arrestato dai carabinieri dopo aver Rubato, insieme ad un complice ancora non identificato, una barca "Maco Marine" di 6 metri ormeggiata a Baia Domizia, alla foce del Garigliano.Ad accorgersi del furto, intorno alle 9,30 di giovedì, è stato il proprietario che nel. Casertanews.it - Ruba una barca ormeggiata, 47enne fermato dai carabinieri. Caccia al complice Leggi su Casertanews.it Unromano è stato arrestato daidopo averto, insieme ad unancora non identificato, una"Maco Marine" di 6 metria Baia Domizia, alla foce del Garigliano.Ad accorgersi del furto, intorno alle 9,30 di giovedì, è stato il proprietario che nel.

1° comunicato stampa del 11 aprile 2025. Sorpreso a rubare una barca ormeggiata a BAIA DOMIZIA, 47enne ARRESTATO. Sessa Aurunca: arrestato un 47enne per furto di barca. Ne parlano su altre fonti

