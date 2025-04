Europei di Lotta Aurora Russo vince il bronzo | Sono felicissima

Leggi su Ilfaroonline.it

Bratislava – Arriva una splendida medaglia didaglidi, a Bratislava. E’ stataa salire sul podio, nei 59 kg della libera femminile.La campionessa europea e mondiale Juniores ha vinto 3-1 con l’esperta azera Alyona Kolesnik“, la prima medaglia a livello senior, l’ho sognata tanto, ci ho sperato tanto e finalmente è arrivata. È un’emozione unica!”. Ha detto l’Azzurra, a margine della gara.Il racconto delle altre gare – Fonte FIJLKAM/fijlkam.itBuon piazzamento invece per Enrica Rinaldi, che ha chiuso al quinto posto nella categoria dei 76 kg. Già medaglia dieuropea nel 2022 e nel 2024, Rinaldi è stata superata nella finale per il terzo posto dall’austriaca Martina Kuenz. L’incontro è stato tattico, con diverse penalità assegnate (due a Rinaldi, una a Kuenz) e si è concluso sul 4-1 per l’austriaca, dopo un contrattacco subito dall’azzurra nel tentativo di rimonta finale.