Anteprima24.it - Salerno Classica, Stabat Mater di Pergolesi Crux Fidelis di Paolo Orlandi domenica 13 aprile in San Giorgio

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 6 minuti13, nella chiesa di San, in, alle ore 19,30, verrà eseguito in prima assoluta ildel giovane compositore. E’ questo un progetto, che saluta il patrocinio del Mic, nato dalla sinergia del violoncellista e direttore d’orchestra Francesco D’Arcangelo, direttore artistico dell’Associazione Gestione Musica e die le Voci bianche “Il Calicanto”. La serata verrà inaugurata con il “” per coro femminile violoncello e pianoforte che vedrà unite le formazioni corali dell’ Estro Armonico e del Calicanto, dirette da Silvana Noschese, con al violoncello Francesco D’Arcangelo e al pianoforte Marianna Meroni. L’opera è ispirata all’omonimo inno gregoriano composto da Venanzio Fortunato nel 570.