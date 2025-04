Dilei.it - Che Dio ci aiuti 8, gelosia, bugie ed equivoci dividono le coppie

Nella puntata di Che Dio ci8, andata in onda giovedì 10 aprile, scoppiano le. Né quelle consolidate né quelle che stanno nascendo né quelle passate si salvano dallae dagli. Anche se Suor Azzurra, alias Francesca Chillemi, si affanna per ricomporre i pezzi del puzzle e aggiustare le cose. Ma a che prezzo? Dolori e sacrifici sono inevitabili.Che Dio ci8, il successo degli ascolti continuaChe Dio ci8 si conferma ancora un grandissimo successo televisivo. La puntata del 10 aprile, composta dai due episodi, Aiutami e Rewind, vince la battaglia dello share con il 22.6% e catalizzando l’attenzione di oltre 4 milioni di spettatori.Francesca Chillemi e Giovanni Scifoni non hanno rivali. Nemmeno Checco Zalone o l’ultima puntata del seguitissimo Splendida Cornice riescono a scalfire il trionfo della serie che, rimasta orfana delle mitiche Suor Angela e Suor Costanza, continua a mantenere salda la prima posizione negli ascolti tv.