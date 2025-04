Anas A2 Autostrada del Mediterraneo | chiuse temporaneamente le rampe di ingresso e uscita dello svincolo di Atena Lucana

Anas – Per accertamenti dell'ufficiale di polizia giudiziaria, temporaneamente chiuse, in entrambe le direzioni, sulla A2 "Autostrada del Mediterraneo", le rampe di ingresso ed uscita dello svincolo di Atena Lucana, dal km 86,913 al km 87,092 all'altezza di Atena Lucana (Salerno).Per il traffico veicolare in uscita e in ingresso, si consigliano gli svincoli di Polla o di Sala Consilina.Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

